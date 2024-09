Schramberg (ots) - Auf dem Netto-Getränkemarkt-Parkplatz in der Heiligenbronner Straße, oder dem Edeka-Parkplatz in der Vier-Häuser-Straße im Schramberger Ortsteil Sulgen hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch ein Auto beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte streifte zwischen 12 und 13 ...

mehr