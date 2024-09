Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Landkreis Rottweil) Unfallflucht auf einem Parkplatz - Polizei sucht Zeugen (09.09.2024)

Schramberg (ots)

Auf dem Netto-Getränkemarkt-Parkplatz in der Heiligenbronner Straße, oder dem Edeka-Parkplatz in der Vier-Häuser-Straße im Schramberger Ortsteil Sulgen hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch ein Auto beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte streifte zwischen 12 und 13 Uhr den abgestellten weißen Ford Fiesta an der rechten hinteren Stoßstange. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr er anschließend davon. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07422 2701-0, beim Polizeirevier Schramberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell