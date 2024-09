Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Landkreis Rottweil) Diebstahl aus Auto - Polizei sucht Zeugen (11.09.2024 - 12.09.2024)

Rottweil (ots)

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum von Mittwoch, 22:30 Uhr, bis Donnerstag 15:00 Uhr, aus einem geparkten Auto Bargeld sowie eine Fanjacke des "Fortuna Düsseldorf" gestohlen. Das Auto stand verschlossen in der Stadtgrabenstraße auf Höhe der Hausnummer 7 am Fahrbahnrand. Ein Unbekannter Täter verschaffte sich auf unbekannte Weise Zutritt zum Auto und klaute rund 20 Euro Bargeld und die Jacke im Wert von 120 Euro. Beschädigt wurde das Auto dabei nicht. Hinweise zu dem Diebstahl und zur Identität des Täters nimmt die Polizei in Rottweil, Tel. 0741 4770, entgegen.

