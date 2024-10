Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Dudenhofen (ots)

Am Freitag, den 11.10.2024 gegen 13 Uhr, kam es auf der B39 kurz nach der Auffahrt in Fahrtrichtung Neustadt zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Hierbei fuhren ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer und ein 20-jähriger Toyota-Fahrer hintereinander, als plötzlich der vorausfahrende 49-Jährige wenden wollte und es so zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von etwa 10.000EUR. Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

