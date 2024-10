Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht in Waldsee - Zeugen gesucht

Waldsee (ots)

Im Zeitraum von 10.10.2024, ca. 21:30 Uhr, bis 11.10.2024, ca. 07:50 Uhr, beschädigte der bis dato unbekannte Unfallverursachende zwei ordnungsgemäß in der Neuhofener Straße, in 67165 Waldsee, geparkte Pkw und flüchtete anschließend, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen, von der Örtlichkeit. Im Rahmen dessen entstand ein erheblicher Schaden an der gesamten linken Flanke des ersten geparkten Pkw. Am zweiten Pkw wurde der linke Außenspiegel abgerissen. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf mindestens 4.500 Euro. Am Verursacherfahrzeug dürfte sich an der rechten Flanke ein korrelierender Streifschaden befinden. Am Unfallort konnten Fahrzeugteile des Verursachers, Marke Peugeot, Modell Captur, sichergestellt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtenden geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell