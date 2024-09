Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Kirchen (Sieg) (ots)

Am 13.09. kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion gegen 19:20 Uhr in der Bahnhofstraße ein Kleinkraftrad und dessen 36-jährigen Fahrzeugführer. Im Rahmen der Verkehrskontrolle musste festgestellt werden, dass der Beschuldigte nicht im Besitz der erforderlich Fahrerlaubnis war. Zudem ergaben sich Hinweise auf den zeitnah zurückliegenden Konsum von Betäubungsmitteln. Ein polizeilicher Vortest bestätigte den Konsum von Amphetamin und Cannabis. Neben der obligatorischen Untersagung der Weiterfahrt muss sich der Beschuldigte nun in einem Strafverfahren verantworten. Zu Beweiszwecken wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

