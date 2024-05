Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240528.1 Schlotfeld: Tödlicher Verkehrsunfall auf B77

Schlotfeld (ots)

Am Montagnachmittag hat sich auf der Bundesstraße 77 in Schlotfeld ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich eine Person tödliche Verletzungen zuzog. Um 15:17 Uhr wollte ein 85-Jähriger in Höhe Amönenwarte mit seinem Pedelec vermutlich schiebender Weise die Bundesstraße überqueren. Hierbei übersah der Schenefelder ein aus Richtung Hohenwestedt kommendes Auto. Die 52-jährige Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, blieb aber unverletzt. Der Mann hingegen zog sich infolge des Unfalls multiple Verletzungen zu. Aufgrund der Schwere der Verletzungen forderten die Rettungskräfte einen Rettungshubschrauber an, der den Schwerverletzten in die Uniklinik nach Kiel transportierte. Hier erlag er seinen Verletzungen. Parallel erfolgte die Unfallaufnahme unter Hinzuziehung eines Gutachters. Den PKW der Unfallbeteiligten stellten die Beamten für weitere Untersuchungen sicher. Die Fahrbahn war für die Rettungs- und Bergungsarbeiten über mehrere Stunden gesperrt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Jochen Zimmermann

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell