POL-IZ: 240527.9 Itzehoe: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Itzehoe (ots)

Am vergangenen Freitag hat ein Unbekannter in Itzehoe mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt und dadurch einen nicht unerheblichen Sachschaden angerichtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr begab sich ein Randalierer in die Alte Landstraße in Höhe der Hausnummer 29. Hier versah er fünf Fahrzeuge, die in Fahrtrichtung Ottenbüttel standen, mit Kratzern in Form des Wortes SCHWUL. Die Anzeigende, die Nutzerin eines Polos, beziffert den Schaden mit etwa 800 Euro. An den weiteren vier Wagen dürfte die Schadenssumme vergleichbar hoch sein.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, sollten sich an die Polizei Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

