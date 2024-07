Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Autofahrer entfernt sich unerlaubt nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Am Mittwochabend ereignete sich in der Karlsruher Innenstadt ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht bei welchem ein Fußgänger verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 23:25 Uhr ein weißer BMW im Zentralhof in Richtung Waldstraße. In gleicher Richtung war zu diesem Zeitpunkt ein 20-jähriger Fußgänger unterwegs, welcher aus ungeklärter Ursache zu Boden stürzte. In der Folge fuhr der BMW-Fahrer offenbar über einen Arm des Fußgängers. Im Anschluss stoppte der unbekannte Autofahrer sein Fahrzeug und sprach mit dem verletzten 20-Jährigen. Kurz darauf fuhr er, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, davon. Der glücklicher Weise wohl nur leicht verletzte Fußgänger beschreibt den Pkw und den Fahrer wie folgt:

Es soll sich wohl um einen weißen 4er BMW Coupe mit getönten Scheiben handeln. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: Er soll etwa 195cm groß und sehr schlank gewesen sein. Der Mann soll schwarze nach hinten gekämmte Haare getragen haben und eine braunen Teint haben. Zum Unfallzeitpunkt trug er offenbar einen Trainingsanzug.

Zeugen und der unbekannte Autofahrer werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 944840 in Verbindung zu setzen.

