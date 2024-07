Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Mutmaßlicher Dieb gefasst - Tatverdächtiger wird dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 34 Jahre alter Mann wurde in der Nacht zum Mittwoch in Ettlingen vorläufig festgenommen, da er im dringenden Verdacht steht, in zurückliegender Zeit mehrere Diebstähle aus abgestellten Fahrzeugen und einem Eiscafé begangen zu haben.

Nach bisherigem Ermittlungsstand traf eine Polizeistreife am Dienstag gegen 23:50 Uhr in der Rheinstraße auf einen verdächtig wirkenden Mann. Im Rahmen der anschließenden Personenkontrolle fiel den Beamten das nervöse Verhalten des Mannes auf. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen fanden die Polizisten mehrere gestohlene Kreditkarten, die wohl aus vorangegangenen Diebstählen stammen. Die Ermittler prüfen auch, ob der 34-Jährige für mehrere Pkw-Aufbrüche in jüngster Vergangenheit in Ettlingen und Umgebung verantwortlich ist.

Der Tatverdächtige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Ralf Eisenlohr, Polizeipräsidium Karlsruhe

