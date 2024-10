POL-MK: Felgendiebe

Menden (ots) - Am Wickenweg sind am Montagabend unbekannte Täter in eine Wohnung eingedrungen. Zwischen 22:30 und 0 Uhr haben sie gewaltsam ein Wohnungsfenster geöffnet, entwendet wurde bislang bekannt nichts. Nun sucht die Polizei nach Zeugen und ermittelt. Von Sonntag auf Montag wurde zudem zwischen 20 und 9 Uhr ein Kupferregenrohr am Bräukerweg entwendet, auch hier hat die Polizei ihre Ermittlungen aufgenommen. (lubo) Am Wochenende versuchten Unbekannte, in die ...

