Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe unterwegs

Iserlohn / Letmathe (ots)

An der Hövelstraße haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Kellerabteil eines 69 Jahre alten Anwohners verschafft. Zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen drangen sie in den Raum ein und entwendeten Sportschuhe des Iserlohners. Die Polizei sucht nach Zeugen. Zudem wurde an einem an der Mendener Landstraße geparkten Pkw zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmorgen eine Scheibe eingeschlagen, aus dem Innenraum wurde nichts entwendet. Auch hier hat die Polizei ihre Ermittlungen aufgenommen. An der Hofweide in Letmathe haben Unbekannte zudem eine Dose mit Kleingeld aus einem Pkw entwendet, dies geschah zwischen dem Freitag- und dem Montagmorgen. Wer hat etwas mitbekommen? (lubo)

