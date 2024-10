POL-MK: Diebe in der Kläranlage

Lüdenscheid (ots) - Nach einem Ladendiebstahl in einem Elektromarkt an der Thünenstraße am 29.04.24 sucht die Polizei nach einem Tatverdächtigen. Das Gericht hat einer Fahndung mit Foto zugestimmt. Wer kennt den Mann, der eine Kaffeemaschine im Wert von über 2000 Euro entwendet hat? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen! Die Bilder sind im Fahndungsportal unter https://polizei.nrw/fahndung/147915 zu ...

