Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Scheibenwischer abgebrochen, Spiegel beschädigt, Lack zerkratz - Polizei sucht Zeugen

Halver (ots)

Am Wochenende wurden am Schleienweg und im Hechtweg in Halver mindestens 15 Pkw teilweise erheblich beschädigt. Am Samstagmorgen holte ein betroffener Pkw-Halter die Polizei, weil der Heckscheibenwischer seines Pkw abgerissen wurde. Während der Aufnahme der Anzeige stellten die Polizeibeamten Schäden an weiteren Fahrzeugen fest. Unbekannte haben diverse Front- oder Heck-Scheibenwischer verbogen, abgerissen oder abgebrochen, Seitenspiegel beschädigt und Motorhauben zerkratzt. Ein Zeuge berichtete den Beamten, dass es am Samstag gegen 2.30 Uhr draußen ein lautes Geräusch gegeben habe. In einem Vorgarten am Hechtweg wurde ein Baum aus dem Boden gerissen. Die Polizei bittet um Hinweise auf die möglichen Verursacher unter Telefon 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell