Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polzeibeamtinnen verletzt - Einbrüche in Geschäft und Firmen - Nach Abweisung vor Wut Tisch geworfen

Altena (ots)

Bei einem Einsatz wegen einer häuslichen Gewalt wurden am Samstag am Breitenhagen zwei Polizeibeamtinnen leicht verletzt. Nachbarn hatten die Polizei gerufen, weil ein lautstarker Streit unter Ehepartnern zu hören war. Im Ergebnis wurde die 40-jährige Ehefrau wegen häuslicher Gewalt der Wohnung verwiesen. Die Polizeibeamten sprachen ein Rückkehrverbot aus. Die Frau weigerte sich jedoch, wurde sehr aggressiv und versuchte die Polizeibeamten aus der Wohnung zu drängen. Die Beamten forderten Verstärkung an. Als sie aus der Wohnung geführt werden sollte, begann sie, um sich zu schlagen, zu treten und zu kneifen. Sie wurde schließlich überwältigt und in Handschellen aus der Wohnung geführt. Sie bekam Anzeigen wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Unbekannte sind zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen in Büro und Verkaufsräume eines Geschäftes an der Werdohler Straße (an der Stadtgrenze) eingebrochen. Sie schlugen eine Glasscheibe ein, durchwühlten das Büro, versuchten, eine Kasse aufzubrechen und stahlen einen Laptop. Die Polizei sicherte Spuren. Zwischen Mittwochnachmittag und Freitagmorgen haben Unbekannte Pflastersteine in die Scheiben des Jobcenters an der Freiheitstraße geworfen. Auch eine Scheibe des Jugendzentrums nebenan wurde beschädigt.

In der Nacht zum Samstag verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Firma an der Rahmedestraße bei Altroggenrahmede. Die Täter durchwühlten Schränke, Spinde und Behälter. Sie entkamen mit diversen Akkubohrmaschinen, Schleifern und anderen elektronischen Geräten sowie Kabeln. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen wurden am Winkelsen die Fenster eines Firmengebäudes eingeworfen. Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht - beispielsweise Fahrzeuge an Stellen, wo sonst niemand parkt? Hinweise nimmt die Polizei in Altena, Telefon 9199-0, entgegen.

Wegen einer angeblichen Schlägerei rückte die Polizei am Samstag gegen 23.15 Uhr zum Markaner aus. Der Wirt einer Gaststätte hatte zwei Männern (24 und 47 Jahre alt) den Zutritt verweigert. Vor Wut darüber traten sie gegen die Tür und warfen einen Stehtisch über den Platz - der deshalb zu Bruch ging. Die Polizeibeamten schrieben eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und erteilten einen Platzverweis. (cris)

