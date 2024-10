Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Datenmissbrauch: Einkauf auf Kosten einer Nachrodterin

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Bereits zum zweiten Male innerhalb kurzer Zeit haben Unbekannte auf Kosten einer 23-jährigen Nachrodterin eingekauft. Diesmal wurden Luxustaschen im fünfstelligen Wert geordert und über eine Online-Bank mit einer Ratenzahlungs-Vereinbarung "bezahlt". Wahrscheinlich sind Unbekannte an die Daten der jungen Frau gekommen und missbrauchen diese nun. Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei in Altena. Wie der Datenmissbrauch zustande kam, müssen nun die Ermittlungen zeigen.

Die Polizei nimmt diesen Fall zum Anlass, noch einmal darauf hinzuweisen, vorsichtig mit eigenen Daten umzugehen. Allzu sorgloser Umgang kann sich noch Jahre später "rächen". Immer wieder schreiben dubiose Firmen beispielsweise Stellen für "Produkttester" aus. Die Bewerber müssen sich mit ihrem Ausweis identifizieren, woraufhin auf ihren Namen Konten eröffnet werden. Über diese Konten wickeln die Täter illegale Transaktionen ab. Die Verbraucherzentrale und die Polizei MK geben im Rahmen eines VHS-Vortrags am 10. Oktober in Lüdenscheid Infos zum sicheren Umgang mit digitalen Medien. Auch Betrüger schätzen und nutzen die vielfältigen Möglichkeiten der neuen Medien. Beispielsweise verschicken Sie eine Warnung: "Sie wurden gehackt". Wer sich mit seinen Konto-Daten auf einer nachgebauten Bank-Internetseite einloggen will, der liefert Betrügern seine Login-Informationen. Andere Betrüger locken mit einem Kommentar "Ich mag Ihr Profilbild" auf Facebook oder schicken eine SMS: "Ihr Paket liegt beim Zoll". Die Betrüger feilen immer weiter an ihren Tricks. Deshalb sollten sich Nutzer digitaler Medien gut informieren, um nicht in Fallen zu tappen. Der VHS-Vortrag läuft am Donnerstag, 10. Oktober, von 18 bis 19 Uhr bei der VHS Lüdenscheid, Alte Rathausstr. 1, Raum 06. Viola Link von der Verbraucherzentrale aus Lüdenscheid und Christoph Preker aus dem Kommissariat Vorbeugung informieren über aktuelle Phänomene und erklären, wie man sich vor dem Missbrauch persönlicher Daten schützen kann. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht nötig. Ein weiterer Termin in Iserlohn ist geplant, jedoch noch nicht terminiert. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell