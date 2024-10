POL-MK: 107 statt 60 km/h: Fahrverbot

Lüdenscheid (ots) - In dieser Woche tritt in der Fußgängerzone Wilhelmstraße eine neue Regelung für Radfahrerende in Kraft. Die teilweise Freigabe für Fahrräder ist jedoch kein Freifahrtschein für Raserei. Die Verkehrsunfallprävention der Polizei informiert deshalb gemeinsam mit Vertretern der Stadt Lüdenscheid am Mittwoch, 9. Oktober, von 9.30 bis 12 Uhr ...

mehr