Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vorsicht Diebe

Halver (ots)

Von Sonntag auf Montag haben Unbekannte einen am Weißenpferd abgestellten BMW aufgebrochen und ein Smartphone aus dem Fahrzeug entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 23:50 und 08:40 Uhr, die Polizei ermittelt und warnt davor, Wertgegenstände längere Zeit im Auto zu lassen. Auch in Brügge waren Vandalen unterwegs. Sie haben an der Opderbeckstraße einen abgestellten Radlader aufgebrochen. Sie entwendeten hier jedoch nichts, beschädigten aber den Innenraum. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell