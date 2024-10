Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher und Diebe

Menden (ots)

Am Wickenweg sind am Montagabend unbekannte Täter in eine Wohnung eingedrungen. Zwischen 22:30 und 0 Uhr haben sie gewaltsam ein Wohnungsfenster geöffnet, entwendet wurde bislang bekannt nichts. Nun sucht die Polizei nach Zeugen und ermittelt. Von Sonntag auf Montag wurde zudem zwischen 20 und 9 Uhr ein Kupferregenrohr am Bräukerweg entwendet, auch hier hat die Polizei ihre Ermittlungen aufgenommen. (lubo)

Am Wochenende versuchten Unbekannte, in die Realschule an der Klosterstraße einzubrechen. Am Morgen bemerkte ein Mitarbeiter Hebelmarken am Haupteingang der Schule. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

