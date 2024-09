LPI-GTH: Drogenfahrt mit einem E-Scooter

Arnstadt (ots) - Gestern Morgen, gegen 08.15 Uhr, stellten Bauarbeiter in der Rosenstraße eine Werkzeugpresse sowie einen Bohrschrauber in einem Innenhof bereit. Plötzlich entwendete ein unbekannter Täter dieses Werkzeug im Wert von circa 2000 Euro. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, schwarze Jacke mit hellen Reflektoren am Oberarm, schwarzes Basecap. Er ist mit einem schwarzen E-Bike geflüchtet. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben ...

