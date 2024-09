Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizeibeamte bei Einsatz verletzt

Eisenach (ots)

Gestern Abend kam es gegen 22.10 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz in der Tiefenbacher Allee. Zeugen hatten die Polizei gerufen, weil eine Gruppe männlicher Personen in der Stadt randaliert haben sollen. Außerdem wurde mutmaßlich durch diese Personen ein Fahrrad eines 29-Jährigen (syrisch) unter Anwendung von Gewalt entzogen. Der 29-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei leitete unverzüglich Sofortmaßnahmen ein und stellte vor Ort vier männliche Personen im Alter von 14 bis 36 Jahren (alle ukrainisch) fest. Darüber hinaus sollen noch weitere drei Personen tatbeteiligt und flüchtig gewesen sein. Bei Eintreffen der Polizeibeamten wurden diese durch die vor Ort anwesende Gruppe unvermittelt angegriffen. Dabei wurde eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter verletzt. Während der polizeilichen Maßnahmen kam es zu Sympathisierungen durch mehrere Personen. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zu den Tathintergründen, Tatabläufen und Tatbeteiligungen der Ausgangstaten sowie des Tätlichen Angriffs aufgenommen. Die vier Personen wurden in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0249716/2024 zu melden. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell