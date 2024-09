LPI-GTH: Alleinbeteiligt gegen einen Baum gefahren

Eisenach (ots) - Eine 25-Jährige befuhr gestern Nachmittag mit ihrem BMW die Uferstraße in Richtung Müllerstraße. An der Einmündung missachtete sie offenbar die Vorfahrt einer querenden 64-jährigen Fahrradfahrerin. Es kam zur Kollision, bei der die Radfahrerin leicht verletzt wurde. (mla) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

