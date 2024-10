POL-PDLU: Speyer, Harthausen- Kabeldiebstahl von zwei Baustellen

Polizeidirektion Ludwigshafen

Im Zeitraum vom 11.10.-14.10.2024, von 16:00 Uhr bis 07:45 Uhr, wurden jeweils von zwei Baustellen Stromkabel entwendet. Von einem Rohbau in der Waldstraße in Harthausen wurden durch bislang unbekannte Täter ein Stromkabel sowie ein Außenkabel mittels Messer abgetrennt und entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Von einer Baustelle im Kastanienweg in Speyer wurden ca. 145 Meter Starkstrom- und Baustromkabel durchtrennt und gestohlen. Hier beläuft sich der Schaden auf ca. 10.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

