POL-PDLU: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Speyer (ots) - Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer fuhr am Montagvormittag, gegen 11:35 Uhr, die Wormser Landstraße entlang und ordnete sich an der Kreuzung zur Friedrich-Ebert-Straße zum Geradeausfahren ein. Um seine Fahrt zum Rechtsabbiegen zu korrigieren, fuhr der Mann wenige Meter rückwärts. Hierbei touchierte er das Fahrzeug eines hinter ihm haltenden 71-jährigen Pkw-Fahrers. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. ...

