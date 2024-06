POL-PDNR: Versuchter Betrug durch falsche Polizeibeamte am Telefon

Bad Hönningen (ots) - Am Samstag, den 01.06.2024 um 17:57 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Linz Mitteilung über eine Schlägerei mit mehreren beteiligten Personen am Bahnhof Bad Hönningen. Vor Ort konnten zwei Streithähne angetroffen werden, die bereits von einem Passanten voneinander getrennt worden waren. Bei dem Streit um Geld verletzten sich Beide gegenseitig leicht. Es wurden zwei Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

mehr