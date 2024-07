FW Hennef: PKW Brand; historisches Fahrzeug wird durch Feuer zerstört

Hennef (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es im Ginsterweg in Hennef zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus. Um 0:44 Uhr wurden zunächst die Einheiten Hennef und Söven zu einem Brand mit Menschenleben in Gefahr in den Ginsterweg in Hennef alarmiert. Obwohl sich das Brandobjekt in unmittelbarer Nähe zur Wache der Einheit Hennef befindet, stand die Küche einer Erdgeschosswohnung bei Eintreffen der ...

