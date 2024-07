Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Hennef (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es im Ginsterweg in Hennef zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus.

Um 0:44 Uhr wurden zunächst die Einheiten Hennef und Söven zu einem Brand mit Menschenleben in Gefahr in den Ginsterweg in Hennef alarmiert. Obwohl sich das Brandobjekt in unmittelbarer Nähe zur Wache der Einheit Hennef befindet, stand die Küche einer Erdgeschosswohnung bei Eintreffen der ersten Kräfte nach wenigen Minuten bereits in Vollbrand und drohte auf weitere Bereiche der Wohneinheit überzugreifen.

Zunächst war unklar, ob sich noch Personen im Gebäude befinden, sodass die Alarmstufe auf B4 erhöht wurde und somit die Einheit Happerschoss ebenfalls ausrückte. Zudem wurde eine zweite Drehleiter aus St. Augustin-Mülldorf alarmiert, um auch die Rückseite des Gebäudes abdecken zu können.

Parallel wurde der Brand mit jeweils einem C-Rohr im Innen-und Außenangriff bekämpft und konnte ca. 25 Minuten nach der Alarmierung gelöscht werden.

Gleichzeitig wurden alle 11 Wohneinheiten kontrolliert, es befanden sich jedoch keine Personen mehr in dem Gebäude. Insgesamt sind 31 Personen in dem Mehrfamilienhaus gemeldet. Alle Personen wurden durch den Rettungsdienst untersucht und betreut. Ein Transport in ein Krankenhaus war für niemanden erforderlich.

Durch den Brandrauch ist das Gebäude für mindestens 48 Stunden nicht bewohnbar. Das Ordnungsamt der Stadt Hennef war ebenfalls vor Ort, um eine Unterbringung für die Personen zu organisieren, die nicht bei Freunden oder Bekannten unterkamen.

Insgesamt waren 77 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Einsatzleiter war Stadtbrandinspektor Theo Jakobs. Der Einsatz konnte gegen 4:30 Uhr beendet werden.

