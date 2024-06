Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: B 3 Gebäudebrand - Brandausbreitung auf Gebäude verhindert

Hennef (ots)

Alarmierungszeit: 29.06.2024, 13:14 Uhr

Einsatzort: Hennef - Westerhausen, Rheinstraße

Stichwort: "B 3 - Gebäude"

Einsatzleiter: Stadtbrandinspektor Theo Jakobs

Einsatzkräfte: Feuerwehr Hennef mit den Löscheinheiten Söven und Hennef, Polizei

Anzahl Einsatzkräfte: 52

Zu einem Gebäudebrand wurde die Feuerwehr Hennef in der Mittagszeit des 29.06.2024 alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr brannten mehrere Abfallbehälter, die direkt neben einem Gebäude in Fachwerkbauweise abgestellt waren. Das Feuer drohte auf das Gebäude bzw. einen Gebäudeanbau überzugreifen und hatte auch schon Teile der Fassade in Mitleidenschaft gezogen. Der in Frage stehende Gebäudeanbau wird zu Wohnzwecken und nicht - wie ursprünglich gemeldet - als Werkstatt genutzt.

Gemeldet hatten das Feuer aufmerksame Nachbarn. Diese riefen die Feuerwehr und versuchten den Brand per Gartenschlauch zu löschen. Die Löschversuche der Nachbarschaft waren sehr hilfreich. Final unter Kontrolle brachte das Feuer dann aber die Feuerwehr. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte der Feuerwehr und der schnellen Reaktion der Nachbarn konnte eine weitere Brandausbreitung auf das Gebäude verhindert werden. Zur Brandbekämpfung wurde ein C - Rohr im Außenangriff vorgenommen. Der vorgehende Trupp war dazu mit Atemschutzgerät ausgestattet.

Ein weiterer mit Atemschutzgerät ausgerüsteter Trupp erkundete das Gebäude und das Nachbargebäude von innen. Löschmaßnahmen im Inneren des Hauses waren aber nicht erforderlich. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde das Objekt überdruckbelüftet und so von dem im Haus befindlichen Brandrauch befreit. Später wurden noch Teile der Fassade und des Daches entfernt, um alle Glutnester ablöschen zu können.

Verletzt wurde bei dem Brandereignis niemand. Die vier Bewohner (Mann 62 Jahre, Frau 38 Jahre und zwei Mädchen 11 und 7 Jahre) befanden sich bei dem Einsatz nicht in Hennef und wurden von Nachbarn informiert. Sie kamen erst später dazu, als die Löschmaßnahmen abgeschlossen waren. Das Haus ist ab dem Folgetag wieder nutzbar. Die Bewohner kommen solange anderweitig unter.

Die Brandursache ist der Feuerwehr nicht bekannt und wird von der Polizei ermittelt. Einsatzleiter war Stadtbrandinspektor Theo Jakobs. Die Feuerwehr war mit insgesamt 52 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hennef, übermittelt durch news aktuell