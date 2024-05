Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person - Christoph 3 vor Ort

Hennef (ots)

Alarmierungszeit: 28.05.2024, 14:50 Uhr

Einsatzort: Hennef Bröltalstraße, vor Allner Brücke

Stichwort: TH 3, Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Einsatzleiter: Stadtbrandinspektor Markus Henkel

Einsatzkräfte: Feuerwehr Hennef mit den Löscheinheiten Hennef und Söven sowie dem Tagesalarm, Rettungsdienst, Christoph 3 und Polizei

Einsatzkräfte: insgesamt 29

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 28.05.2024 auf der Bröltalstraße im Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Hennef Ost und der Allner Brücke. Aus der Feuerwehr nicht bekannten Gründen geriet der 58jährige Fahrer eines Golf GTI augenscheinlich in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem VW Amarok. Der Fahrer des Golfs wurde in seinem Fahrzeug im Fußraum eingeklemmt. Der ebenfalls männliche Fahrer des Amarok befand sich bei Eintreffen der Feuerwehr bereits außerhalb seines Fahrzeugs. Die Feuerwehr leitete nach Rücksprache mit dem Notarzt die Sofortrettung des Golf - Fahrers ein; der Patient wurde so schnell wie möglich aus seinem Fahrzeug befreit. Dabei wurden hydraulische Rettungsgeräte eingesetzt. Um 15:05 Uhr, mithin 15 Minuten nach Alarmierung, wurde der verunfallte Fahrer dem Rettungsdienst übergeben. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und per Rettungshubschrauber Christoph 3 in ein Kölner Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des Amarok wurde auch rettungsdienstlich versorgt und per Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Während des Einsatzes war die Bröltalstraße gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr um. Die Feuerwehr Hennef war mit insgesamt 29 Einsatzkräften und den Löscheinheiten Hennef und Söven sowie dem Tagesalarm vor Ort. Einsatzleiter war Stadtbrandinspektor Markus Henkel.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hennef, übermittelt durch news aktuell