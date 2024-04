Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Tanklastzug verunfallt im Katharinental

Hennef (ots)

Alarmierungszeit: 17.04.2024, 04:46 Uhr

Einsatzort: Hennef, B 478, Katharinental

Stichwort: ABC 2, Tankzug in Schräglage

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Jürgen Mons

Einsatzkräfte: Feuerwehr Hennef mit den Löscheinheiten Happerschoß und Hennef

Einsatzkräfte: insgesamt 31 ____________________________________________________________

Ein Verkehrsunfall ereignete sich in den Morgenstunden des 17.04.2024 auf der B 478. Eine LKW - Fahrerin war mit einem Sattelzug unterwegs. Beladen war das Fahrzeug mit ca. 17.000 Litern Diesel und 15.000 Litern Benzin. Im Katharinental kam sie rechts von der Fahrbahn ab und blieb in Schräglage an einer Leitplanke stehen. Sie war einigen Rehen ausgewichen und daher von der Fahrbahn abgekommen. Sie blieb bei dem Vorfall unverletzt und alarmierte die Feuerwehr.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde festgestellt, dass keine Kraftstoffe ausgelaufen waren. Es konnten auch keine Undichtigkeiten am Fahrzeug festgestellt werden. Die Feuerwehr sicherte daher zunächst die Unfallstelle und leuchtete diese aus. Ferner wurde der Brandschutz sichergestellt sowie technisches Gerät zum Auffangen von Betriebsstoffen vorgehalten. Ferner wurden Ölsperren für den Fall vorbereitet, dass Kraftstoffe in den Brölbach fließen sollten. Eine Bergefirma wurde zur Einsatzstelle hinzugezogen. Diese richtete das verunfallte Fahrzeug mit entsprechend dimensionierten Seilwinden wieder auf. Die Fahrerin konnte dann ihre Fahrt fortsetzen. Kraftstoffe waren nicht ausgelaufen. Während der Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme war die B 478 an der Unfallstelle für ca. 3 Stunden gesperrt; die Polizei leitet den Verkehr um. Die Feuerwehr Hennef war mit insgesamt 31 Einsatzkräften der Löscheinheiten Happerschoß und Hennef vor Ort. Einsatzleiter war Brandoberinspektor Jürgen Mons.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hennef, übermittelt durch news aktuell