POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Einbruch

Gem. Gaildorf - Ottendorf: Straßenverkehrsgefährdung mit Unfallflucht

Am Freitag gegen 18:35 Uhr befuhr ein 21-Jähriger die B 19 von Westheim in Richtung Ottendorf mit seinem PKW Daimler. Nach der Linkskurve, kurz vor Adelberg, kam ihm auf der anschließenden geraden Strecke ein weißer PKW Skoda Octavia mit "AA"-Kennzeichen auf seiner Fahrspur entgegen. Dieser überholte gerade einen weißen MAN Reisebus, der in Richtung Westheim unterwegs war. Um einen Zusammenstoß mit dem Skoda zu vermeiden, musste der 21-Jährige eine Vollbremsung machen und kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Der Fahrer des Skoda setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten fort. Die Polizei bitte Unfallzeugen, insbesondere den Fahrer des weißen Reisebusses, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791/4000 in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Auffahrunfall

Am Freitag gegen 11:25 Uhr befuhr eine 44-Jährige die Willy-Brandt-Straße in Richtung Roßfeld mit ihrem PKW Peugeot. Nach dem Kreisverkehr zur Ludwig-Erhard-Straße bremste sie auf Höhe der dortigen Autohäuser aus unbekannter Ursache ab. Dies erkannte der nachfolgende 88-jährige Fahrer eines PKW Daimler offenbar zu spät und fuhr auf das Auto der 44-Jährigen auf. Es entstand ein Sachschaden von ca. 13.000 Euro.

Crailsheim: Einbruch in Geschäftshaus

In der Zeit zwischen Donnerstag 20:00 Uhr und Freitagmorgen 06:00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Geschäftshaus im Pamiersring, in dem mehrere Firmen ansässig sind, ein. Hierzu wurde zunächst eine Tür im Erdgeschoß aufgehebelt und anschließend alle Bürotüren der jeweiligen Firmen aufgebrochen. In den Firmen wurden zahlreiche Behältnisse nach Diebesgut durchsucht. In einer Firma wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Über mögliches weiteres Diebesgut liegen derzeit noch keine Angaben vor. Die Höhe des angerichteten Sachschadens beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951/4800 in Verbindung zu setzen.

