Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung für den Ostalbkreis vom 29.11.2024

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Polizeieinsatz in Gaststätte

Am Freitagnachmittag fand bis in die Abendstunden in einer Gaststätte in der Buchstraße in 73525 Schwäbisch Gmünd sowie in 73550 Waldstetten ein Polizeieinsatz statt. Die Kräfte des Kriminalkommissariats Aalen wurden hierbei durch eine Beweis- und Festnahmeeinheit des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt. Die strafprozessualen Maßnahmen erfolgten hierbei unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Ellwangen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, dauern an. Bei dem Einsatz wurde ein 44-jähriger Mann festgenommen.

