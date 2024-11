POL-AA: Ostalbkreis/Schwäbisch Gmünd: Unfall mit verletzten Personen auf B29

Aalen (ots) - Westhausen: Feuerwehreinsatz Am Freitagvormittag gegen 09 Uhr kam es in Folge von Schweißarbeiten auf einer Baustelle in der Dr.-Rudolf-Schieber-Straße zum Brand einer Styroporplatte. Aufgrund dessen kam es dort zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und elf Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen ...

