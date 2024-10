Polizei Bielefeld

POL-BI: E-Scooter-Fahrerin kollidiert mit Autospiegel

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld - Schildesche - An einer Nebenstraße der Apfelstraße ist eine 41-jährige Bielefelderin am Samstag, 05.10.2024, leicht verletzt worden, als sich eine Autotür vor ihr öffnete. Trotz Verbot befuhr Sie mit ihrem E-Scooter den Gehweg, der wegen eines Baums an der Unfallstelle um eine Gehwegplatte schmaler ist.

Eine 27-jährige Bielefelderin saß gegen 18:00 Uhr als Beifahrerin in einem VW Golf, der am rechten Fahrbahnrand in der Einbahnstraße Apfelstraße stand und aus Richtung der Straße Am Feuerholz gekommen war. Zeitgleich, als die Frau die Beifahrertür öffnete, war die 41-Jährige mit ihrem E-Scooter auf dem Gehweg rechts neben dem Pkw unterwegs.

Als die 27-Jährige die Autotür öffnete, versuchte die Scooter-Fahrerin noch auszuweichen. Sie stieß an den Außenspiegel des Pkw und stürzte. Rettungssanitäter fuhren sie nach der medizinischen Erstversorgung in die Ambulanz eines Bielefelder Krankenhauses.

Der E-Scooter wurde nicht beschädigt. Den Schaden an dem Pkw schätzten Streifenbeamte auf circa 150 Euro.

