POL-BI: Radfahrer weicht Pkw aus

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Schildesche- Ein Unbekannter richtete am Freitagnachmittag, 04.10.2024, einen immensen Sachschaden an, indem er erneut unzählige PKW beschädigte. Zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr zerkratzte der Täter an der Apfelstraße, zwischen den Straßen Am Rottland und der Paul-Meyerkamp-Straße mindestens 29 Fahrzeuge. Bereits am 26.09.2024 beschädigte ein Täter an der gleichen Örtlichkeit 13 ...

mehr