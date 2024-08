POL-COE: Coesfeld, Kupferstraße/ Geldbörse gestohlen

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind an der Geschwister-Scholl-Straße in ein Haus eingebrochen. Zwischen 14.45 Uhr am Dienstag (30.07.24) und 7 Uhr am Mittwoch (31.07.24) hebelten die Täter die Haustür sowie mehrere Kellertüren auf. Die Einbrecher entwendeten unter anderem ein Fahrrad, kleineres Werkzeug sowie ein Fahrradcomputer. Die Polizei in Coesfeld bittet unter ...

mehr