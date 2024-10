Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Autos und eine Sattelzugmaschine entwendet

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche / Mitte / Oldentrup - In der Zeit von Freitag bis Samstag, 05.10.2024, wurden ein Mazda CX-5, ein Smart ForTwo Coupe und ein Sattelschlepper von Volvo im Stadtgebiet entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 12:45 Uhr und 13:20 Uhr wurde ein grauer Mazda CX-5 entwendet, der vor einem Haus in der Straße Am Balgenstück, in Höhe der Straße Am Pfarracker, geparkt stand. Das Fahrzeug wurde im September 2020 zugelassen und hatte Bielefelder Kennzeichen.

Zudem wurde am Mittwoch, zwischen Mitternacht und 10:00 Uhr ein weißer Smart ForTwo Coupe aus dem Jahr 2013 gestohlen. Der Pkw mit Bielefelder Kennzeichen stand in der Mühlenstraße, in Höhe Metzer Straße.

Außerdem stahlen Unbekannte eine Sattelzugmaschine von Volvo aus dem Jahr 2024, die in der Striegauer Straße geparkt stand. Die Tatzeit liegt zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den entwendeten Fahrzeugen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell