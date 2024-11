POL-AA: Pressemitteilung für den Rems-Murr-Kreis vom 29.11.2024

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Polizeieinsatz in Gaststätte Am Freitagnachmittag fand bis in die Abendstunden in einer Gaststätte in der Buchstraße in 73525 Schwäbisch Gmünd sowie in 73550 Waldstetten ein Polizeieinsatz statt. Die Kräfte des Kriminalkommissariats Aalen wurden hierbei durch eine Beweis- und Festnahmeeinheit des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt. Die strafprozessualen Maßnahmen erfolgten ...

mehr