Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche

Aalen (ots)

Korb: Wohnungseinbruch

In der Zeit zwischen Dienstag (26.11.2024) und Freitag 13:00 Uhr brachen unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Lerchenstraße ein. Zum Einbruch wurde ein Kellerfenster aufgehebelt und im Wohnhaus wurden mehrere Räume nach Diebesgut durchwühlt. Den ersten Ermittlungen zufolge wurde Schmuck in noch unbekanntem Wert entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Korb: Einbrecher verscheucht

Am Freitag um 17:35 Uhr machte sich ein unbekannter Mann an der Terrassentüre eines Wohnhauses in der Straße Im Egelsee zu schaffen. Nachdem er dadurch einen Alarm ausgelöst hatte, wurde er vom Hausbesitzer direkt über die Außensprechanlage angesprochen und verließ fluchtartig die Örtlichkeit. Die eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief erfolglos. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151/950422 in Verbindung zu setzen.

Weissach i.T. - Unterweissach: Einbruch in Gärtnerei

Zwischen Freitagabend 19:30 Uhr und Samstag 08:00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Gärtnerei in der Stuttgarter Straße ein. Hierzu hebelten sie eine Metalltüre auf und brachen anschließend in der Gärtnerei einen Tresor auf. Aus diesem entwendeten sie einen geringen Geldbetrag. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich mehrere Hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell