POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand, Verkehrsunfall

Kreßberg: Brand einer Gartenhütte

Am Samstag gegen 19:42 Uhr wurde zwischen Kreßberg-Unterstelzhausen und Kreßberg-Marktlustenau eine brennende Gartenhütte gemeldet. Die Feuerwehren Kreßberg und Crailsheim konnten den Brand mit starken Kräften (Kreßberg: 40 Kräfte, 6 Fahrzeuge, Crailsheim: 20 Kräfte, 3 Fahrzeuge) löschen. In der Gartenhütte war ein Holzofen betrieben worden. Möglicherweise kam es aufgrund der Hitze am Ofenabluftrohr zum Brand. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache fürht das Polizeirevier Crailsheim. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Kirchberg an der Jagst: Unfall mit Personenschaden

Am Samstag gegen 19:20 Uhr kam es auf der Haller Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 57-jährige Suzuki-Fahrerin fuhr aus der Fritz-Jäger-Straße in den Kreisverkehr und verlies diesen in die Haller Straße Richtung BAB-Anschlussstelle Kirchberg. Hierbei kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden 20-jährigen Opel-Fahrer. Die Suzuki-Fahrerin wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro.

