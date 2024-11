Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sachbeschädigung an Kfz - Polizei sucht Zeugen

Auggen (ots)

Unbekannte Täter beschädigten am Mittwoch, 20.11.2024, und am Donnerstag, 21.11.2024, zwischen 07:30 Uhr und 16:30 Uhr drei Fahrzeuge in der Hauptstraße in Auggen (Höhe Hausnummer 41).

Die Unbekannten zerkratzten jeweils die Fahrerseite der Fahrzeuge vom Frontscheinwerfer bis zum Rücklicht mit einem spitzen Gegenstand. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Hinweise auf die Täterschaft liegen derzeit nicht vor.

Gesucht werden Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder anderweitige Hinweise auf die Täterschaft geben können. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim unter der Tel. 07631/17880 zu melden.

RM / PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell