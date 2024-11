Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Innerhalb von drei Minuten zwei Verkehrsunfälle verursacht

Freiburg (ots)

Vermutlich aufgrund einer internistischen / medizinischen Ursache verursachte eine 74-jährige Pkw-Fahrerin am Donnerstag, 21.11.2024, in kurzer Zeit gleich zwei Unfälle. Die 74-Jährige fuhr gegen 09.10 Uhr, mit ihrem Pkw in der Hauptstraße rückwärts aus einer Hofeinfahrt heraus. Eine 54-Jährige Frau wollte der Dame das Ausfahren ermöglichen und hielt mit ihrem Pkw an. Beim Anfahren kollidierte dann die 74-jährige Pkw-Fahrerin seitlich mit dem Pkw der wartenden 54-Jährigen. Durch die Kollision wurde von dem Pkw der 74-Jährigen die Schiebetür der Fahrerseite abgerissen. Die 74-Jährige setzte ihre Fahrt fort und kam nach einer Fahrtstrecke von etwa 950 Metern in der Köchlinstraße mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Pkw einer entgegenkommenden 57-jährigen Frau. Die 57-Jährige sowie Ersthelfer bemerkten sofort, dass mit der 74-Jährigen etwas nicht stimmen würde und leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Der Rettungsdienst brachte die 74-Jährige in ein Krankenhaus. Die 57-Jährige blieb wohl unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

