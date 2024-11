Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht auf Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 21.11.2024, in dem Zeitraum zwischen 11.00 Uhr bis 11.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines großen Lebensmitteldiscounters in der Güterstraße ein blauer Toyota Prius von einem anderen Pkw beschädigt. Ein Zeuge beobachtete, wie eine unbekannte Frau auf dem Parkplatz mit ihrem Pkw in eine Parklücke einfahren wollte. Die Frau habe sich anders entschieden, fuhr rückwärts aus der Parklücke heraus und streifte dabei den blauen Toyota Prius. Eine Schadenshöhe kann aktuell nicht beziffert werden. Der Zeuge wartete bis die Fahrerin des blauen Toyotas an ihr Fahrzeug zurückkam und teilte ihr seine Beobachtungen mit. Da man vergaß die Personalien auszutauschen sucht nun die Polizei den Zeugen. Der Zeuge soll Englisch gesprochen haben. Dieser möge sich bitte mit dem Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, in Verbindung setzen. Ebenso Zeugen, welche Hinweise zu der Unfallverursacherin geben können. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen helleren Pkw mit Schweizer Kennzeichen handeln. Eine Frau habe den Pkw gefahren.

