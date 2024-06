POL-DO: Zwei Verletzte nach Wohnungsbrand in der Funkturmsiedlung

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0599 Am Freitag (21. Juni 2024) nahm die Polizei am frühen Morgen einen Mann nach einem versuchten Diebstahl an einem Pkw fest. Aufmerksame Zeugen beobachteten gegen 8.15 Uhr eine verdächtige Person in einem geparkten Auto in der Nordstraße. Diese Person durchsuchte das Fahrzeug ...

mehr