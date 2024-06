POL-PDMY: Ergänzende Pressemeldung zum tödlichen Unfall im Elztal am 11.06.2024

Mayen (ots) - Am 08.06.2024, zwischen 16.00 Uhr und 22.30 Uhr, ereignete sich auf einem Parkplatz in der Heinrich-Heine-Straße in Ochtendung ein Verkehrsunfall zwischen einem unbekannten Fahrzeug und einem geparkt abgestellten Pkw. Der geparkte Pkw, ein Nissan Qashqai, wurde hierbei erheblich im Bereich der Fahrertür beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise zum ...

