Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Bewerbertraining & Sporttestübung bei der Polizeiinspektion Cochem

Cochem (ots)

Am 28.06.2024 findet in der Zeit von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr ein Bewerbertraining & Sporttestübung bei der Polizeiinspektion Cochem statt. Mit Beginn bei der Polizeiinspektion Cochem werden euch zunächst die Dienststelle, Einsatzfahrzeuge und Einsatzausrüstung gezeigt. Hier bekommt ihr die Möglichkeit, alles selbst zu testen und auszuprobieren. Darüber hinaus informieren wir euch über euren Weg zur Polizei und über das Studium an der Hochschule der Polizei am Flughafen Hahn. Wir üben hier auch einige Teile des Einstellungstests mit euch. Im Anschluss geht's auf den Sportplatz Cochem, wo wir euch auf den Sporttest vorbereiten.

Wie ihr mitmachen könnt? Wenn ihr mindestens 15 Jahre alt seid, könnt ihr euch unter Angabe des vollständigen Namens, Alter und Erreichbarkeit unter PICochem.Einstellungsberatung@polizei.rlp.de bis zum 24.06.2024 bei uns anmelden. Denkt bitte an Sportkleidung! Seid schnell, die Plätze zur Teilnahme sind begrenzt! Wir freuen uns auf euch!

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell