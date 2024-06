POL-PDMY: Gleitschirmflieger abgestürzt - aufwändige Bergung erfolgreich!

Polch (ots) - Am 05.06.2024 zwischen 06:40 Uhr und 11:15 Uhr kam es in Polch in der Rudolf-Diesel-Straße zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein PKW der Marke Opel, Farbe blau, parkte am Straßenrand in einer Parktasche gegenüber der Robert-Koch-Straße, als ein bislang unbekanntes Fahrzeug an dem PKW vorbeifuhr und diesen an der linken Fahrzeugseite touchierte und stark beschädigte. Bei dem verursachenden Fahrzeug ...

