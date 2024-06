Polizei Dortmund

POL-DO: Aufmerksame Zeugen beobachten einen Diebstahlversuch aus einem geparkten Auto: Polizisten nehmen Täter fest

Am Freitag (21. Juni 2024) nahm die Polizei am frühen Morgen einen Mann nach einem versuchten Diebstahl an einem Pkw fest.

Aufmerksame Zeugen beobachteten gegen 8.15 Uhr eine verdächtige Person in einem geparkten Auto in der Nordstraße. Diese Person durchsuchte das Fahrzeug offensichtlich nach Diebesgut.

Als die Zeugen den Mann ansprachen, flüchtete er aus dem Range Rover heraus zu Fuß auf der Nordstraße in Richtung Süden.

Die Zeugen informierten Polizisten in einem vorbeifahrenden Streifenwagen über ihre Beobachtungen und gaben eine Personenbeschreibung ab.

Die Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen, einen 30-jährigen Mann, nach einer Fahndung im Bereich Nordmarkt vorläufig fest und brachten ihn auf eine Polizeiwache. Im Hosenbund fanden die Beamten ein Einhandmesser. Mögliche Tatbeute fanden sie nicht vor.

Besondere Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor.

Den Tatverdächtigen erwartet ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahl mit Waffen aus Kraftfahrzeugen.

