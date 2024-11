POL-FR: Bötzingen/Vogtsburg/Vogelsangpass - Schneefall erschwert Verkehr am Vogelsangpass

Freiburg (ots) - Unbekannte sind am Donnerstag, 21.11.2024, in eine Wohnung in der Silberbachstraße in Freiburg eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich die Tat zwischen 18 und 23 Uhr. Im Inneren der Wohnung wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht sowie Schränke und Schubladen durchwühlt. Zeugen, die in dem betreffenden Zeitraum ...

