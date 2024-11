Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schneefall sorgt für Unfälle im Hochschwarzwald

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Aufgrund des starken Schneefalls kam es gestern zu mehreren Verkehrsunfällen.

Breitnau-Höllental:

Am 21.11.24, gegen 06:15 Uhr kam ein 21-jähriger Autofahrer im Bereich der Löffeltalkurve nach rechts von der schneebedeckten Fahrbahn ab und kollidierte daraufhin mit der angrenzenden Betonleitplanke. Hierdurch wurde ein 24-jähriger Beifahrer verletzt und musste durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik verbracht werden. Am Auto des Unfallverursachers entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass am Pkw, Reifen mit nicht ausreichender Profiltiefe montiert waren.

Titisee-Neustadt

Am 21.11.21, gegen 17:30 Uhr, kam in der Ringstraße, ein 40-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Pkw auf der schneebedeckten Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Leitplanke. Mit erheblichen Beschädigungen musste der Pkw durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Titisee-Neustadt

Gegen 17:10 Uhr bog eine 53-jähriger Fahrzeugführer an der Hochkreuzung von der Hauptstraße in die Ringstraße ein. Auf der schneebedeckten Fahrbahn streifte er ein auf der Gegenfahrbahn wartendes Auto. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Feldberg-Bärental

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich gegen 15.00 Uhr auf der B317 im Bereich Feldberg-Bärental. Infolge der schneebedeckten Fahrbahn kam ein 53-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug ins Rutschen und kollidierte im Anschluss mit einem entgegenkommenden Pkw. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von ca. 4.000 Euro.

Schluchsee:

Gegen 18:00 Uhr kollidierte eine 52-jährige Autofahrerin im Bereich Fischbacher Straße mit einem Omnibus. Auf der winterglatten Fahrbahn konnte die Fahrzeuglenkerin dem Bus nicht mehr ausweichen, so dass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam und ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro entstand.

St. Märgen:

Gegen 20:30 ereignete sich auf der Glottertalstraße ein Unfall im Begegnungsverkehr, als ein 41-järiger Autofahrer mit seinem Pkw auf der schneebedeckten Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn kam und dort mit einem entgegenkommenden Geländewagen kollidierte. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 7.000 Euro.

Im Revierbereich des Polizeireviers Titisee-Neustadt ereigneten sich aufgrund des Schneefalls insgesamt 11 Verkehrsunfälle. Hierbei kam es zum Teil zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und langen Staubildungen. Insbesondere auf der B31, wo durch den starken Schneefall viele Fahrzeuge stecken blieben und sich hieraus lange Staus bildeten. Glücklicher Weise blieb es bei den meisten Unfällen beim Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell